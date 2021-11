Warnemünde : Konzert mit dem Marinekorps wird wegen Corona abgesagt

Die Karten für die Adventsveranstaltung können zurückgegeben werden oder die Gelder werden als Spende verbucht.

Warnemünde | Aufgrund der aktuellen Corona-Situation wird das für den 2. Dezember geplante Adventskonzert mit dem Marinekorps in der Evangelisch-Lutherischen Kirche Warnemünde abgesagt, teilt eine Sprecherin der Marine mit. Alle bereits gekauften Karten werden in der Touristen-Informationen in Rostock am Universitätsplatz 6 und in Warnemünde, Am Strom 59, ersta...

