Abschied aus Hohe Düne : Korvette „Braunschweig“ läuft für Mission Richtung Libanon aus

Bis Oktober wird die Besatzung an dem UNIFIL-Einsatz teilnehmen. Sie lösen damit „Magdeburg“-Crew ab, die dann wieder Rostock ansteuern kann.

Hohe Düne | Abschied nehmen hieß es am Sonntag für die Besatzung der Korvette „Braunschweig“. Wie der Marinestützpunkt in Hohe Düne mitteilte, verließ das Schiff gegen 16.45 Uhr seinen Heimathafen in Rostock, um an der Mission United Nations Interim Force in Lebanon, kurz UNIFIL, teilzunehmen. Weiterlesen: Nato-Minenjäger machen in Rostock fest Unter dem Ko...

