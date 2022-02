Marinestützpunkt Hohe Düne : Korvette „Erfurt“ verlässt Rostock in Richtung Mittelmeer

Gemeinsam mit der Besatzung „Delta“ bricht die Korvette „Erfurt“ am Sonnabend von Rostock auf, um an der Unifil-Mission vor der libanesischen Küste teilzunehmen.

Hohe Düne | Die Korvette „Erfurt“ verlässt den Rostocker Marine-Stützpunkt in Hohe Düne, um an der Unifil-Mission (United Nations Interims Force in Lebanon) vor der libanesischen Küste teilzunehmen. Am Sonnabend, 19. Februar, um 14 Uhr wird das Schiff die Molenköpfe in Warnemünde passieren. Auch interessant: Kenneth Harms ist neuer Leiter des Korvettengeschwad...

