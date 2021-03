Warnemünde : Kurtaxe in der Nebensaison wird teurer

Das soll 500 000 Euro jährlich mehr in die Kassen spülen - vorausgesetzt, es dürfen wieder Gäste kommen.

Warnemünde | Künftig müssen die Gäste der Seebäder Warnemünde, Diedrichshagen, Hohe Düne und Markgrafenheide beim Bezahlen der Kurtaxe in der Nebensaison ein wenig tiefer in die Tasche greifen. Die Abgabe beträgt ganzjährig pro Tag und pro Person 2,25 Euro - das gilt auch für die Nebensaison, in der es bisher 1,50 gekostet hat. Die Mitglieder des Hauptausschuss...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.