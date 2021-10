Warnemünde : Kutter ,Doberan' ist in Bootswerft gekrant

2016 hat Unternehmer Dirk Kuhla den Holzkutter „Doberan“ erworben, seit dem weist ein Schild am Steg auf die Rückkehr hin.

Warnemünde/Poel | Steine in seinem Weg - das ist für Dirk Kuhla Alltag. Der Geschäftsmann betreibt im brandenburgischen Spremberg einen gleichnamigen Natursteinhandel, ist noch Forstwirt und betreibt auch eine Erlebnis GmbH. Deshalb bringt ihn so schnell nichts aus der Ruhe. 2016 hat er den Holzkutter „Doberan“ erworben, seit dem weist ein Schild am Steg auf die...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.