Rostock : Letzte Schlüssel für Wohnresidenz Markgrafenheide sind überreicht

Die Beliebtheit von Markgrafenheide als Wohnstandort steigt wegen der Lage am Meer. Das war auch bei Marina und Reinhard Tröstler so, die die letzte freie Wohnung in der Wohnresidenz Markgrafenheide bezogen haben.

Markgrafenheide | Draußen pfeift der Wind kräftig, aber ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.