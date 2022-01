Markgrafenheide : Einige Anwohner entsorgen ihren Müll in der Rostocker Heide

Bei einem Rundgang durch den Wald mit Mitgliedern des Ortsbeirates Markgrafenheide machte Forstamtsleiter Jörg Harmuth auf Missstände und Verstöße aufmerksam. Unter anderem entsorgen einige dort ihren Müll.

