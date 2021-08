Warnemünde : Verstorbenem Künstler Hansi Parczyk Denkmal im XL-Format gesetzt

Die Fassade des Hauses Parkstraße 9 ziert jetzt ein großes Wimmelbild des Künstlers. Beim Nachbarschaftsfest wurde es eingeweiht.

Warnemünde | Das Augenzwinkern, mit dem der Warnemünder Künstler Hansi Parczyk früher die Welt betrachtete, ist durch den Pinsel in seine Werke geflossen. In jedem seiner vielen Wimmelbilder von Warnemünde kam seine große Fantasie zum Ausdruck. Kurz vor seinem zweiten Todestag am 8. September hat ihm seine Frau Billy Parczyk ein Denkmal gesetzt. An der Fassade des ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.