Schwerer Unfall in Rostock : Junger Motorradfahrer rast auf Warnemünder Stadtautobahn in Auto

Der Zusammenstoß, bei dem sich der 23-Jährige schwere Verletzungen zuzog, ereignete sich am Freitag gegen 23.15 Uhr auf Höhe der Friedrich-Barnewitz-Straße in Warnemünde. Andere Verkehrsteilnehmer reagierten schnell.

Warnemünde | Erneut ist in der Hansestadt Rostock ein junger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Nachdem bereits am Donnerstagabend ein 23-jähriger Biker in Neu Hinrichsdorf verunglückte, traf es nur 24 Stunden später - am Freitagabend - im Seebad Warnemünde einen gleichaltrigen Motorradfahrer. Auch dieser zog sich schwere Verletzungen ...

