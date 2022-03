Neujahrsshow wird nachgeholt : Motto für Warnemünder Turmleuchten im April lautet „Zusammen“

In etwa drei Wochen wird die verschobene Neujahrsshow in Warnemünde nachgeholt – mit deutlich weniger Besuchern. Aber nicht nur das wird in diesem Jahr anders ablaufen als sonst üblich.

Warnemünde | In diesem Jahr wird beim Warnemünder Turmleuchten einiges anders. Nicht nur, dass die ursprünglich für Neujahr angesetzte Show am 9. April am Fuße des Leuchtturms und am Strand nachgeholt wird, auch die Besucherzahl ist erstmals begrenzt. Es werden Tickets verkauft, die Dünen eingezäunt und Regisseur Torsten Sitte hat für die Musik nur Livemitschnitte...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.