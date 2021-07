Warnemünde : Museum gestaltet Mini-Schau zum 50. Geburtstag vom Hotel Neptun

Den 50. Geburtstag vom Warnemünder Hotel Neptun will das Heimatmuseum des Ostseebades nicht so sang- und klanglos verstreichen lassen. Am Freitag um 17 Uhr wird ein Bereich mit Exponaten aus und über das Hotel gezeigt.

Warnemünde | Als Zeichen der Wertschätzung und als symbolisches Geschenk zum 50. Geburtstag des Hotels Neptun in Warnemünde hat das Heimatmuseum aus dem Ostseebad einen kleinen Ausstellungsbereich zusammen gestellt. Diese Mini-Schau wird am Freitag in der Alexandrinenstraße um 17 Uhr eröffnet. Mit dabei sind der frühere Hotel-Neptun-Chef Klaus Wenzel und der aktue...

