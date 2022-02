Warnemünde : Nach Protesten von Anwohnern: Bäume am Georginenplatz bleiben

Die Zusage, dass die Baumfällungen vom Tisch sind, freut viele Warnemünder. Die Pläne für die Umgestaltung des Georginenplatzes werden nun angepasst. Die Fläche soll zu einem lebendigen Kleinod werden.

Warnemünde | Als die Stürme „Ylena“ und „Zeynep“ durch Warnemünde wüteten und manche Bäume entwurzelten, als wären es zarte Halme, hat Handweberin Ines Heinrich insgeheim um die Linden vor ihrer Haustür am Georginenplatz gebangt. „Ich habe so um euch gekämpft, jetzt bleibt bitte auch stehen“, flehte sie im innerlichen Zwiegespräch die stattlichen Altbäume an. Und ...

