Natur : Abgemähte Blumenpracht verärgert Warnemünder

In der Rostocker Straße ist die blühende Wiese gemäht worden. Das Amt hat mehrjährige Mischungen pflanzen lassen

von Maria Pistor

28. Mai 2020, 19:40 Uhr

Warnemünde | ie Wiese in der Rostocker Straße am Ortseingang Warnemündes ist in diesem Jahr ein besonderer Hingucker gewesen. Den Vorbeifahrenden bot sich dort ein Blumenmeer aus Orange und Blau. Bis jetzt. „Ich wollte gerade noch ein Foto schießen, weil es so schön aussieht und plötzlich war alles abgemäht“, sagte die Warnemünderin Cordula Werbs am Donnerstag. Ähnlich traurig ist auch Billy Parczyk. „Ich kann es überhaupt nicht verstehen, das sah so wunderschön aus.“

Brit Parczyk





Wiese als Weide für Bienen und Insekten gedacht

Ursprünglich hatte das städtische Grünamt die Wiese mit Wildblumen bepflanzt, um so den Bienen und Insekten eine Nahrungsmöglichkeit zu bieten. Eine Idee, die im Ostseebad sehr begrüßt wurde. Auch an anderen Orten in Rostock wurden zum Stadtjubiläum solche Bienenwiesen angelegt.

In zwei Wochen wäre Wiese verblüht

„Wir hatten eine einjährige bunte Blumenmischung genommen“, sagte Renate Behrmann, Abteilungsleiterin für die Grünflächenunterhaltung beim städtischen Grünamt, auf Nachfrage. Sie räumt ein, es versäumt zu haben, vor dem Abmähen über die Zukunft dieser Wiesen zu informieren. „Zwei Wochen hätte die Wiese noch schön ausgesehen, dann wäre es verblüht gewesen“, so Behrmann. Im Zuge der Mahd wurde gleichzeitig regionales Saatgut auf die Wiese gebracht.

Mehrjährige regionale Mischungen eingebracht

„Es sind jetzt mehrjährige Mischungen gesäht worden, die immer wieder kommen“, so die Abteilungsleiterin. So sollen Bienen und Insekten dort dauerhaft Futter vorfinmden. „Es ist unser Ziel, diese Flächen dauerhaft als blühende Wiesen zu etablieren“, sagt die Grünflächenexpertin.

Am Donnerstag wurde das Saatgut gewässert. „Mit dem Pflanzen und Bewässern haben wir die Firma Alpina beauftragt“, so Behrmann.