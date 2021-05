Auf Stippvisite : Nato-Minenjäger machen in Warnemünde fest

Bis Montag bleiben die Schiffe am Stützpunkt liegen, die seit Mitte April unterwegs sind.

Warnemünde | Am Freitag steuern die Schiffe und Boote des Nato-Minenabwehrverbandes Standing Nato Mine Countermeasures Group 1, kurz SNMCMG 1, Warnemünde an. Bis Montag werden sie im Marinestützpunkt Warnemünde festmachen, teilte die Marine am Freitag mit. Zu dem Verband gehören das deutsche Minenjagdboot „Sulzbach-Rosenberg“ sowie aktuell vier weitere Schiffe aus...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.