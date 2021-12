Für mehr Grün : Neue Bäume im Ostseebad Warnemünde gepflanzt

In der Wachtlerstraße stehen neun neue Sommerlinden. Insgesamt pflanzt die Stadt 152 Bäume und investiert 220.000 Euro dafür.

Warnemünde | Freude bei den Baumfreunden aus dem Ostseebad: In der Warnemünder Wachtlerstraße haben Rick Gadow und seine Kollegen vom Stäbelower Unternehmen Grünanlagen-Bau am Mittwoch im Auftrag der Stadt neun Sommerlinden nachgepflanzt. Diese gehören zu den insgesamt 152 Bäumen, die das Städtische Grünamt an 48 Standorten im Rostocker Stadtgebiet nachpflanzen wi...

