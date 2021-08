Markgrafenheide : Neuer Gehweg in der Albin-Köbis-Straße freigegeben

In Markgrafenheide ist jetzt vor der Albin-Köbis-Straße ein 90 Meter langer und zwei Meter breiter Gehweg an die Stadt übergeben worden. Bauen lassen und finanziert hat ihn Mathias Herrmann von der H&T-Immobilien GmbH.

