Kleingartenanlage Am Waldessaum II : Kinder können auf neuem Spielplatz in Warnemünde toben

Am Sonnabend werden die Geräte in der Anlage Am Waldessaum II feierlich eingeweiht. Mithilfe von Spenden finanzierte der Verein Klettergerüst, Rutsche und Blumenbeet. Toben dürfen dort Kinder aus dem ganzen Ostseebad.

Warnemünde | Freudestrahlend schwingt die siebenjährige Leni ihre Beine vor und zurück, immer höher schnellt die Schaukel, auf der sie sitzt. Fast sieht es so aus, als würde sie sich gleich überschlagen. Neben ihr versucht ihre drei Jahre jüngere Schwester Marie mitzuhalten. Die beiden Mädchen haben sichtlich Spaß auf dem neuen Spielplatz gegenüber des Restaurants ...

