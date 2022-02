Statt Kulturprojekt : Neun Eigentumswohnungen sollen in Markgrafenheide entstehen

Jetzt geht es einem langjährigen Schandfleck an den Kragen. Und zwar der ehemaligen Turnhalle in der Warnemünder Straße 2c. Atrium Haus hat das Projekt der ehemaligen Turnhalle entwickelt.

Markgrafenheide | Der Wohnungsbau in Markgrafenheide geht sichtbar voran. Gerade wurde die letzte Eigentumswohnung in der Albin-Köbis-Straße übergeben. Jetzt geht es einem langjährigen Schandfleck an den Kragen. Und zwar der ehemaligen Turnhalle in der Warnemünder Straße 2c. Weiterlesen: Letzte Schlüssel für die Wohnresidenz Markgrafenheide sind übergeben Der Käu...

