Rostock vertagt Abstimmung : Entscheidung um Norma-Ansiedlung in Diedrichshagen steht weiter aus

Der Wunsch des Ortsbeirates Warnemünde nach einem zweiten Lebensmittelhändler wird nicht erhört. Die Stadtverwaltung stellt sich klar gegen eine Ansiedlung der Discounter-Kette.

Rostock | In Diedrichshagen soll ein weiterer Supermarkt die Anwohner besser mit Lebensmitteln versorgen. So wünscht es sich zumindest der zuständige Ortsbeirat Warnemünde. Eine Betreiberin ist mit der Discount-Kette Norma bereits gefunden. Aber ein entsprechender Antrag des Stadtteilgremiums wurde in der Sitzung der Rostocker Bürgerschaft am Mittwoch, 2. März,...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.