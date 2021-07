83. Warnemünder Woche : Rostocks OB Madsen will für „Rund Bornholm“ 2022 trainieren

Noch fühlt sich der gebürtige Däne den 270 Seemeilen nicht gewachsen. Mit dem Greifswalder Segler Oliver Schmidt-Rybandt möchte er auf der Yacht „Ospa“ die Regattastrecke absolvieren.

Rostock | Ein Höhepunkt der 83. Warnemünder Woche ist die 270 Seemeilen lange Regatta „Rund Bornholm“, an der 43 Yachten in ORC, Yardstick und als Einheitsklasse teilnehmen werden. „Wir sind mit der Meldezahl zufrieden, auch wenn wir uns für die Zukunft durchaus noch mehr Starter erhoffen“, so Sportdirektor Peter Ramcke am Sonntag. Mehr lesen: 83. Warnemünde...

