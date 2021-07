Open Air am Meer in Warnemünde : Ola van Sanders neue CD erklingt erstmals im Kurhausgarten

Stolz wie ein Spanier ist Musiker Ola van Sander auf seine neue CD „Misty Moutain Blue“. Sie klingt keltisch und nordisch und wird erstmals live beim Open Air Rauch auf dem Wasser am 8. Juli im Kurhausgarten erklingen.

Warnemünde | Ihre brandneue CD „Misty Mountain Blue“ stellen Ola van Sander und seine Celtic-Rockband Bad Penny am 8. Juli beim Open-Air am Meer „Rauch auf dem Wasser“ während der 83. Warnemünder Woche im Kurhausgarten vor. „Es ist meine bisher beste“, so der Musiker. Sie klingt keltisch, nordisch und typisch van Sander. Auch interessant: Irish Folk vom Dach mi...

