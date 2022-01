Warnemünde : Polizei schneidet Demonstranten im Ostseebad den Weg ab

Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung skandierten Marschierende des Protestzuges, der Mittwoch vom Kirchenplatz aus durch die Fritz-Reuter-Straße führen sollte. Die Polizei schnitt den Teilnehmern den Weg ab.

Warnemünde | Ihren Unmut über die Corona-Politik taten fast 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei einer als „Spaziergang“ betitelten Protestaktion am Mittwochabend in Warnemünde lautstark kund. Als sich die Demonstranten „Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung“ skandierten vom Kirchenplatz in die Fritz-Reuter-Straße einbiegen wollten, sperrte die Polizei ihnen den W...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.