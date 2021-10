Fangquoten für Warnemünde : Rostocker Fischern und Händlern stehen schwierige Zeiten bevor

Das Warnemünder Fischangebot wird sich grundlegend verändern. Denn 2022 darf fast kein Dorsch und nur noch wenig Hering gefangen werden. Dadurch sollen die Fischbestände geschützt werden. Die Fischbranche sieht schwarz.

Warnemünde | Es sind harte Zeiten für Fischer und Fischhändler, nicht nur in Rostock und Warnemünde, sondern in ganz Mecklenburg-Vorpommern. Nachdem vor Kurzem die Fangquoten für 2022 bekanntgegeben wurden, die im Vergleich zum Vorjahr in den ausschlaggebenden Bereichen drastisch reduziert wurden, gab nun auch der Landesverband der Kutter- und Küstenfischer seine ...

