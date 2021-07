Aktion Aufatmen Nordost : Rostocks Straßen werden zur Theaterbühne

Der Landesverband PopKW veranstaltet drei kostenlose Vorstellungen an einem Abend an verschiedenen Orten in der Hansestadt.

Rostock | Kultur kostenfrei auf der Straße erleben, das ist am Dienstag an verschiedenen Orten in Rostock möglich. Organisiert wird die Veranstaltung vom Landesverband für populäre Musik und Kreativwirtschaft MV e.V. (PopKW). Dieser hatte die Aktion Aufatmen Nordost im vergangenen Jahr ins Leben. „Das haben wir eben auch wegen Corona gemacht. Wir wollen kurze K...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.