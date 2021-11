Sankt Martins-Umzug : Mit der Laterne in der Hand durch Warnemünde

Mit Musik und Sankt Martin zu Pferd wird der Umzug am 11. November durch die Stadt ziehen.

Warnemünde | Raus mit den eigens gebastelten Laternen. Auch in diesem Jahr wird es wieder einen Sankt Martins-Umzug in Warnemünde geben. Am 11. November geht es um 17.30 Uhr mit dem Umzug los. Vorher wird es um 17 Uhr eine Martinsandacht geben. Mehr zum Thema: Hier laden Kirchengemeinden in MV zu Laternenumzügen und Festen Von Sankt Martin zu Pferd und mit M...

