Warnemünde : NNN-Stromschnack

Im NNN-Stromschnack erzählt Reporterin Maria Pistor von den Dingen, die an sie heran getragen werden oder die sie beobachtet.

Warnemünde | Wie ich höre und schon selbst beobachtet habe: In Warnemünde stellen die Buchhändlerin Sabine Sandig von Krakow Nachf. und ihr Kollege Frank Weisleder von der Buchhandlung Möwe in der Luisenstraße nicht nur irgendwelche Bücher in ihre Schaufenster, hin und wieder setzen beide bewusst besondere Akzente. Mal rückt eine besondere Neuerscheinung in den Fo...

