Markgrafenheide : Spezialfirma baut für Küstenschutz alte Buhnen ab und neue auf

Buhnen sind Teil des Küstenschutzes. Die Holzpfähle dienen an Stränden als Wellenbrecher und sollen das Wegspülen des Sandes verhindern. In Markgrafenheide werden 45 alte Buhnen gezogen und durch neue ersetzt.

Markgrafenheide | Mit schweren Lastern und Maschinen fahren Gabriel Kupka von der Firma Heuvelmann Ibis GmbH am Mittwoch auf dem Parkplatz Stubbenwiese in Markgrafenheide vor. Sie zäunen einen Teil des Geländes ab. Am Strand startet in Kürze der Buhnenbau in der Rostocker Heide. Auch interessant: Bagger beim Arbeiten an Buhnen ins Wasser abgesackt Die Männer sind...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.