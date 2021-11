Heidehaus in Markgrafenheide : Ab Dezember kann auf dem neuen Spielplatz getobt werden

In knapp einem Monat werden die gröbsten Arbeiten am neuen Heidespaß-Spielplatz abgeschlossen sein. Kinder und Jugendliche können sich auf ein Trampolin, ein Klettergerüst, eine Skater-Rampe und mehr freuen.

Markgrafenheide | Lange haben die Kinder in Markgrafenheide darauf gewartet, doch nun ist es bald so weit. Zusätzlich zum bereits vorhandenen Abenteuerspielplatz wird derzeit an dem so genannten Projekt Heidespaß gearbeitet, das Anfang Dezember fertiggestellt werden soll. Konkret handelt es sich dabei um einen neuen Spielplatz, der vor dem örtlichen Heidehaus errichtet...

