Leichtathletikstadion Warnemünde : Ex-Spitzensportler unterzeichnen offenen Brief an Madsen

Die Anlage in der Parkstraße ist verwahrlost, obwohl sie längst hätte saniert sein sollen. Jetzt machen sich Prominente stark.

Warnemünde | Der Schock steht der ehemaligen Olympionikin Silke Möller (geb. Gladisch) ins Gesicht geschrieben. Mit anderen Top-Sportlern machte sich die einstige Goldmedaillen-Gewinnerin der WM 1987 im 100- und 200-Meter-Lauf am Donnerstag ein Bild vom Zustand des Leichtathletikstadions in der Parkstraße in Warnemünde. Das Fazit: verwahrlost, verunkrautet, desola...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.