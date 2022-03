Blumenpracht in Warnemünde : Stadtgärtner bepflanzen Beete auf der Promenade mit Frühblühern

5890 Pflanzen kamen am Dienstag in den Boden. Nächste Woche folgen weitere 9820 Vergissmeinnicht und Stiefmütterchen am Alten Strom.

Warnemünde | Stiefmütterchen in vier Farben, Vergissmeinnicht und Goldlack, diese Sorten haben Stadtgärtner in die Beete an Warnemündes Promenade gepflanzt. „Insgesamt sind es 5890 Stück“, teilte Rathaussprecherin Kerstin Kanaa mit. Dazu werden noch 790 Tulpen- und Narzissenzwiebeln gesteckt. „Am 30. März kommen 9820 Vergissmeinnicht und Stiefmütterchen in den Far...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.