Stephan-Jantzen-Tage Warnemünde : Möwenkonzert im Kurhaus bildet musikalischen Höhepunkt

Auf der Bühne wurden Teile des Soundtracks zur Warnemünder Möwen Suite „Makanus Reise“ gespielt. Mit dabei war unter anderem Ola van Sander.

Warnemünde | Höhepunkt der diesjährigen Stephan-Jantzen-Tage in Warnemünde war am Sonnabend „Makanu – Das Möwenmusical“ im Kurhaus. Auf der Bühne performten Ola van Sander, die Bands Bad Penny, Spill, The Easterlings und der Warnemünder Axel Tolksdorff ab 18 Uhr Teile des Soundtracks zur Warnemünder Möwen Suite „Makanus Reise“. Grundlage für die Möwen Suite ist da...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.