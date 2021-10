Halloween in Warnemünde : Strandoase Treichel lädt zu Kürbisschnitzen und Strandkorbauktion

Am Sonnabend fällt der Hammer für 30 Körbe. Bereits am Freitag startet die Veranstaltung mit Lagerfeuer und Basteleien für die Kleinsten.

Warnemünde | Während die Temperaturen sinken und der Wind kälter wird, lädt Matthias Treichel, Betreiber der Strandoase Treichel in Warnemünde an diesem Wochenende zum Event Halloween und Mee(h)r. Von Freitag bis Sonntag können die Jüngsten unter anderem Kürbisse schnitzen und am Sonnabend sorgt DJ Jörg Mandel für Partystimmung. Eines der Highlights wird jedoch di...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.