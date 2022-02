Stromschnack aus Warnemünde : Die Wettertafel in der Seestraße fehlt den Warnemündern

Im NNN-Stromschnack greift Reporterin Maria Pistor immer Dinge auf, die die Menschen aus dem Ostseebad ärgern, aufregen oder freuen.

Warnemünde | Wie ich höre und auch selber gesehen habe: Die demontierte Wettertafel in der Seestraße 15a sieht richtig trostlos aus. Wo früher die Temperaturen von Wasser und Luft angezeigt wurden, ist derzeit ein trist wirkender Kasten. „Es ist so schade, dass sie weg ist. Da haben so viele Menschen immer so gern nach den Temperaturen geguckt“, sagt eine Warnemün...

