Markgrafenheide : Tourist-Information hat wieder geöffnet

Von Juni bis September hat die Tourismuszentrale geöffnet. Hier bekommen Gäste Auskünfte über den Heideort.

Markgrafenheide | In dem markanten blauen Heidehaus in der Warnemünder Straße 3 ist es seit Jahren Tradition, dass die Tourismus-Information in der Saison für die Gäste da ist und Auskünfte erteilt. Hier arbeitet Carolin Pries im Wechsel mit anderen Kolleginnen. Das Team öffnet immer montags bis freitags von 9 bis 16.30 Uhr sowie sonnabends und sonntags von 10 bis 15 U...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.