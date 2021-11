Stromschnack aus Warnemünde : Unternehmer unterstützt Warnemünder Verein

Im NNN-Stromschnack greift Reporterin Maria Pistor Dinge auf, die die Warnemünder erfreuen oder ärgern. Dieses Mal geht es um ein Geschenk und ein Jubiläum.

Warnemünde | Wie ich höre und auch selbst weiß, unterstützen viele Unternehmer in Warnemünde hiesige Vereine. Deshalb will Jens Kunze vom Geschäft Adenauer & Co. den Fußballern vom SV Warnemünde eine Freude machen. „Weil es in Pandemie-Zeiten für viele Kinder und Jugendliche nicht leicht war, wollte ich dem Verein 20 T-Shirts in kleineren Größen schenken“, so der ...

