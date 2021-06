Warnemünde : Verkehrs-Chaos in Alexandrinenstraße und am Georginenplatz nervt die Anwohner

Eigentlich sollten die Polleranlagen am Georginenplatz und in der Seestraße das Befahren der Fußgängerbereiche einschränken. Aber wenn die Poller die Durchfahrt versperren, dann wird die Alexandrinenstraße schon falsch herum verlassen.

Warnemünde | In Warnemünde wird Unmut laut. Die eigentlich gut gemeinten versenkbaren Polleranlagen am Georginenplatz und an der Seestraße führen seit Kurzem zu einem Verkehrs-Chaos. „Gefühlt 120 Autos und Laster kurven hier in der Zeit der ausgefahrenen Poller hin und her und haben auch schon Grundstückszäune beschädigt“, sagte Anwohner und Weinhändler Thomas Tün...

