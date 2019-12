Warnemünde : La Dolce Vita in der Sky-Bar

Ein italienischer Abend lockte am Sonnabend mehr als 100 Gäste in das Hotel Neptun.

von Georg Scharnweber

08. Dezember 2019, 13:26 Uhr

Warnemünde | Die Leichtigkeit des Seins in Perfektion wollte das Hotel Neptun in Warnemünde bieten und lud dazu Musiker des Volkstheaters in die Sky-Bar ein.

Klassiker der italienischen Oper und dazu Speisen, die von den italienischen Köchen des Neptun zubereitet wurden, lockten 105 Gäste in die Bar 64m über dem Meeresspiegel.

Die Sopranistin Natalija Valentin, die kurzfristig für die erkrankte Katarzyna Włodarczyk eingesprungen ist, Tenor James J. Kee und Bariton Grzegorz Sobczak boten ein buntes Programm, begleitet am Piano und moderiert von Ralph Zedler.