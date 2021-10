Tourismusverband MV : Warnemünde ist weiterhin „familienfreundlicher Urlaubsort“

Bereits zum sechsten Mal in Folge erhält das Ostseebad das QMF-Gütesiegel.

Warnemünde | Warnemünde wurde erneut zum „familienfreundlichen Urlaubsort“ erklärt. Tobias Woitendorf, Geschäftsführer des Tourismusverbands MV, übergab am Dienstag das Gutesiegel in Form einer Urkunde. Das Ostseebad wurde somit das sechste Mal in Folge für das Qualitätsmanagement Familienurlaub MV ausgezeichnet. Insgesamt 82 Bewerbungen aus den Kategorien Tourism...

