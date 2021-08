75. Geburtstag : Alexander Prechtel wünscht sind Spenden für Warnemünder Brunnen

Am 28. August feiert der Warnemünder Jurist seinen 75. Geburtstag. Weil er das Ostseebad liebt, wünscht er sich nichts für sich, sondern stattdessen Spenden für den Neptun-Brunnen.

Warnemünde | Er ist alles in einer Person: Weltenbummler, Familienmensch, Wahl-Warnemünder, Jurist, streitbarer und unbequemer Geist, Rotarier, Kämpfer für „sein Ostseebad“ und lange Jahre auch Mitglied im Ortsbeirat. Jetzt steht er aus privatem Grund im Rampenlicht. Am Sonnabend wird Alexander Prechtel 75 Jahre alt. Und das feiert er in vier Runden. Den Auftakt b...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.