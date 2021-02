Erlebniswinter in Warnemünde : Kurpark erstrahlt im Lichterglanz und mit Fabelwesen

Gäste von der Premiere der Erlebniswinter-Veranstaltung in Warnemünde begeistert.

Warnemünde | Bunte Lichter, leuchtende Tierfiguren sowie hier und da Livemusik. In der aktuell etwas freudlosen Zeit bot die Premiere der Erlebniswinter-Veranstaltung am Mittwochabend im lichttechnisch in Szene gesetzten Kurpark etwas Labsal für die coronamüde Seele...

