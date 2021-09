Warnemünde : Leuchtturm zum Weltschifffahrtstag in blaues Licht gehüllt

Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Ostsee strahlte am Donnerstagabend zudem die zwei Molenfeuer und die Verkehrszentrale an. Die Aktion sollte den Fokus auf die Seefahrt und die Seeleute rücken.

