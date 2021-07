Weinfest in Warnemünde : Genießer werden im Kurpark zu Tisch gebeten

Bis zum 25. Juli können Besucher noch Weine von der Mosel oder aus Meißen genießen.

Warnemünde | Tafeln, Schwafeln und Wein genießen in der malerischen Kulisse des Kurparks in Warnemünde. Noch bis zum 25. Juli kann das Weinfest besucht werden. Organisiert wurde die Veranstaltung vom Warnemünder Gastronom Norbert Ripka und Heiko Lange, Inhaber der Agentur Highlights Event Management MV, der zur Eröffnung am Mittwoch mit seiner Partnerin Jana Werne...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.