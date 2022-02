IOW in Warnemünde : Wissenschaftler gehen der Zerstörungskraft von Taifunen nach

Die Zugbahnen der Stürme zeichnen sich als Schneisen der Verwüstung in der Landschaft ab. Forscher des IOW aus Warnemünde erlebten einen solchen 2018 hautnah und sammelten wichtige Erkenntnisse.

Warnemünde | Im September 2018 fegte ein so genannter Super-Taifun mit Windgeschwindigkeiten von annähernd fast 200 Kilometern pro Stunde über das Südchinesische Meer und sorgte in der Umgebung Hongkongs für gewaltige Schäden. Ein Team von Wissenschaftlern des Leibniz-Instituts für Ostseeforschung Warnemünde (IOW) befand sich zu dieser Zeit an Bord des chinesische...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.