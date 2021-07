Hohe Düne : Yachthafenresidenz prüft den Ausbau eines Spa-Angebotes

Bald könnte das Verwaltungsgebäude zum Family-Spa mit Rutschen, Kinderbecken, Saunen sowie Schank- und Speisenbetrieb ausgebaut werden. Noch befindet sich dort eine Segelmacherei.

Hohe Düne | Im ehemaligen Verwaltungsgebäude Am Yachthafen 8, wo im Erdgeschoss Segelmacher Tobias Glawe seinen Sitz hat, könnte es später mal turbulenter und mit viel Spaß für Hotelgäste mit Kindern zugehen. Laut einem Antrag an die Hansestadt Rostock lässt die Yachthafenresidenz prüfen, ob sich das Gebäude in Hohe Düne zum Family-Spa-Bereich umbauen lässt. B...

