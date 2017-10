Rostock - Lütten Klein : Allende Klinik – die Bagger rollen

Mehr als eine halbe Million Euro sind eine Menge Geld. Sicher hätten die Verantwortlichen der WG Union die Abriss-Summe lieber ausgegeben, wenn sie definitiv wüssten, dass die auf ihrem Grundstück dann auch bauen und so wieder Geld verdienen können. So aber schwebt über den Baggern die Unsicherheit, ob nicht am Ende ein dickes Minus stehen bleibt. Dass der lang erwartete Abriss der Ruine nun erfolgt, ist nicht nur fürs Stadtbild gut. Schließlich barg das alte Ärztehaus auch Gefahrenpotenzial, vor allem für die Lütten Kleiner Jugendlichen, die sich die Ex-Klinik als Freizeit-Treff ausgesucht hatten. Sollten die ambitionierten Wohnbaupläne nicht realisiert werden, hätte die WG-Union ein teuer beräumtes, aber leeres Grundstück in einem nachgefragten Rostocker Stadtteil. Und der Bedarf an neuem Wohnraum in der wachsenden Hansestadt wäre immer noch riesig.