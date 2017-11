Rostock : Bunte Fische als Geschäftsmodell

Die Gastro-Messe • startet morgen und läuft bis 15. November in der Hanse Messe Schmarl. • ist sowohl für Fachbesucher als auch für die interessierte Öffentlichkeit täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. • versammelt rund 270 Aussteller. • Zum Programm gehört auch ein Markt für regionale Produkte sowie die Streetfood-Karawane, die am 14. und 15. November vor Ort ist. Erlebnis Aquarium • ist auf der Messe der Firma Rogatec zu finden (Stand-Nr. 450), • versorgt Firmen- und Privatkunden mit einem Aquarium sowie Rundum-Service zum Mieten. • Informationen gibt es im Internet auf der Seite www.erlebnis-aquarium.de oder per Telefon 0381/294 69 41.