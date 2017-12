FC Hansa Rostock : Hanseaten bekommen warme Füße

vergrößern 1 von 1 Foto: Marie Boywitt 1 von 1

von Marie Boywitt

erstellt am 28.Dez.2017 | 08:00 Uhr

Ganz schön warm wird es den Kickern des Fußball-Drittligisten FC Hansa Rostock. Denn die Spieler um Mittelfeldakteur Stefan Wannenwetsch nutzen seit diesem Jahr eine Formbase – eine spezielle Heizbox für die Fußball-Schuhe. „Es macht die Schuhe warm. Je nachdem, ob Kunst- oder Echtleder müssen sie eine Weile in der Box bleiben, damit das Leder geschmeidig und elastischer wird. Dadurch ist es angenehmer in die Schuhe rein zu schlüpfen. Sie passen sich so besser dem Fuß an“, erklärt Wannenwetsch. Schuhe aus Kunstleder sollten am besten drei Minuten und echte Lederschuhe fünf Minuten erhitzt werden.

Die Idee, das System zu verwenden, entstand durch den 25-jährigen Kicker, der es noch aus seiner Zeit beim Bundesligisten FC Ingolstadt 04 kannte. Von 2014 bis 2016 spielte er für die Schanzer, für die er in der Saison 2015/16 auch eine Partie in der 1. Bundesliga gegen den FC Bayern (0:2) absolvierte. „Wie es der Zufall so will, kommt der Vertreter Alexander May aus Rostock und ist auch ein Hansa-Fan – so entstand dann die Idee, auch für uns einen solchen Ofen anzufertigen.“ Hergestellt werden die Systeme in Konstanz am Bodensee – für den Rostocker Traditionsverein wurde die Box extra mit dem individuellen Logo verziert. Die Drittligisten VfL Osnabrück, SV Wehen Wiesbaden, die SpVgg Unterhaching sowie die Bundesligisten Hamburger SV, der FSV Mainz 05 oder auch RB Leipzig nutzen das System bereits. Aktuell verwenden gut 80 Prozent der Rostocker Hanseaten den komfortablen Kasten. „Eigentlich ist die Box für zwei Paar Schuhe ausgelegt, aber wir verstauen meistens drei, das geht auch. Es ist besonders gut, wenn es geregnet hat, dann werden die Schuhe schneller trocken. Es ist schon eine Komfort-Sache“, gesteht Stefan Wannenwetsch.