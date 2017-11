Rostocker Weihnachtsmarkt : Paar spendet Pracht-Tanne

vergrößern 1 von 4 1 von 4







erstellt am 15.Nov.2017 | 20:55 Uhr

Schon bald wird ein hell erleuchteter Christbaum wieder den Kröpeliner-Tor-Vorplatz zur Weihnachtszeit schmücken. Das Prachtexemplar für den diesjährigen Rostocker Weihnachtsmarkt wurde heute in Alt-Reutershagen gefällt. In nur fünf Minuten bezwang André Mariental von der Firma Pommern Natura den in etwa 50 Zentimeter dicken Stamm der Weißtanne mit der Kettensäge.

Mit einem Kran, einer Hebebühne und einem Tieflader rückten die Arbeiter am Grundstück des Spender-Ehepaares Carsten und Wiebke Nielsen an. „Ich bin schon seit 1999 dabei und dieses Jahr ist der Baum sehr schön gewachsen“, lobt Heiko Marsch, Betriebsleiter beim Krandienst Lange. Der 18 Meter hohe und 3,5 Tonnen schwere Koloss hatte rund 40 Jahre Zeit, um auf dem Grundstück Form anzunehmen. „Der Baum ist untypisch für die Gegend und auch viel zu groß. Daher haben wir auch die Fällgenehmigung bekommen“, erzählt Carsten Nielsen. Es sei auch aus Sicherheitsgründen notwendig gewesen, den Baum zu fällen. „Die Gefahr des Umkippens steigt mit zunehmender Größe“, sagt Wiebke Nielsen. Vor etwa zehn Jahren stürzte eine ähnliche Tanne nur zwei Aufgänge weiter um, berichtet Christel Nollmeyer, die seit mehr als 39 Jahren dort wohnt und das Spektakel genau beobachtete. „Es ist schon etwas schade, dass die Bäume nun weg sind, denn es hängen ja auch Erinnerungen daran. Gut ist aber, dass nun viel mehr Licht in die Wohnung kommt“, so Nollmeyer.

Nach dem Fällen schnürten die Arbeiter den Baum auf eine Transportbreite von 5,50 und Höhe von 4,40 Metern zusammen. Gegen 22 Uhr wurde die Weißtanne zu ihrem Standort gebracht – aufgrund der Einstufung als Schwerlasttransport in Begleitung der Polizei, erklärt Heiko Marsch.

Morgen in den Morgenstunden wird der Baumriese aufgerichtet und dann mit zahlreichen Lichtern versehen. „Wir sind schon stolz, dass unser Baum auf dem Weihnachtsmarkt stehen wird“, so Wiebke Nielsen.