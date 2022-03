Zoo Rostock : Besucher erwartet eine „Swinging Summer Night“ zur Klassik-Nacht

Anfang Juni sollen wieder klassische Melodien im Zoo Rostock erklingen. Der Kartenvorverkauf hat begonnen. Die Erlöse kommen dieses Mal diesen Tieren zugute.

Rostock | Ein beschwingter Konzertabend in besonderer Umgebung erwartet Musikliebhaber in diesem Jahr wieder bei der traditionellen Klassik-Nacht im Zoo Rostock. Die 23. Auflage findet am 3. Juni statt und steht unter dem Motto „Swinging Summer Night“, teilte Maria Seemann vom Zoo mit. Der Kartenverkauf dafür hat begonnen. Mit den Erlösen soll wieder ein Projek...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.