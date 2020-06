Kinder-Kunstwerke : Neue Ausstellung im Rostocker Zoo

Mehr als 250 Schülerinnen und Schüler beteiligten sich an einem Malwettbewerb.

von NNN

17. Juni 2020, 12:55 Uhr

Rostock | Alljährlich ruft der Rostocker Zooverein zum Kinder-Malwettbewerb auf. Mit Collagen, Bastelarbeiten und Zeichnungen bringen die jungen Künstlerinnen und Künstler ihre Lieblingstiere immer wieder auf kreative Weise zu Papier.

57 Werke zu sehen

Mehr als 250 Schülerinnen und Schüler aus sieben Schulen in Rostock, Bentwisch, Güstrow und Kritzmow beteiligten sich an dem Aufruf des Rostocker Zoovereins und reichten ihre Werke von Seepferdchen, Zebras & Co. ein.

Dittmar Brandt





Eine Auswahl von 57 Zeichnungen des diesjährigen Malwettbewerbs ist nun bis zum 2. August 2020 im Altweltaffen-Haus im Zoo Rostock zu sehen. Die Ausstellung wurde heute von Zoodirektor Udo Nagel, Dittmar Brandt vom Rostocker Zooverein und den beiden jungen Künstlerinnen Franziska und Victoria eröffnet.